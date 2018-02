Autore:

Luca Cereda

DISTINZIONE Che differenza c'è tra un SUV e un SUV-coupé? Se è di BMW, anzitutto il numero. Rigorosamente pari quando il profilo si abbassa, la carrozzeria si slancia, gli sbalzi si riducono. Insomma quando il SUV diventa più sportivo come questa BMW X2, gemella trendy della collaudata X1, disegnata per una clientela più giovane. O giovanile...

BOLLINO CHIQUITA Stessa operazione già compiuta su BMW X4 e X6, nientemeno. Ma con effetto coupé meno accentuato, nonostante quello spoilerino più pronunciato in coda. Che non è l'unico elemento distintivo. La BMW X2, rispetto alla X1, è più corta di 8 cm (misura 4,36 metri) ed è più bassa di 7 centimetri. Le minigonne allungate, i terminali di scarico più aperti, i paraurti più sportivi e la fanaleria più sottile. La calandra, poi, sulla X2 ha il doppio rene capovolto, ma per esser certi di non confondervi cercate il bollino. BMW ha stampato lo scudetto del casato anche sul montante posteriore della X2, come fece sulla 2000 CS e la 3.0 CSL Hommage, tanto per citare due precedenti nobili. A me pare francamente superfluo.

L'ALTRA FACCIA DELLA COUPE' Le dimensioni più compatte non rendono la X2 meno vivibile di una X1. C'è meno spazio sopra la testa, è vero, ma il passo – identico: 276 cm – consente ai passeggeri in seconda fila di accomodarsi senza contorsionismi: né per entrare né per adagiare le gambe. Bisogna rinunciare a una fetta di bagagliaio, però. Che sulla coupé va da un minimo di 470 a un massimo di 1355 litri contro i 505-1550 della BMW X1.

INEDITA VESTE Sulla X2 debutta anche un nuovo allestimento, l'M-Sport X. A richiesta può portare di ruote da 20'', mentre di serie – come l'M-Sport – questa versione prevede cerchi da 19'', inserti offroad, fanali bi-LED e un assetto sportivo, differenziato rispetto alla M-Sport. Dedicati anche gli interni, un mix di tessuto e Alcantara con cuciture a contrasto in alcuni punti. Gli altri allestimenti a listino si chiamano Advantage e Business X. Optional, tra gli altri, l'head-up display, per un tocco tecnologico all'abitacolo e soprattutto un'assistenza alla guida che non distrae dalla strada.

CONNESSIONE IN LTE Dal punto di vista tecnologico alla X2 non manca nulla di quel che ci si aspetterebbe da un SUV di questo segmento. L'infotainment si basa su un monitor che può essere da 6,5 o 8,8'' a seconda delle versioni (il secondo è anche touchscreen), mentre la connettività è garantita da un hotspot wifi in LTE e dalla compatibilità con Apple CarPlay.

QI Concreto è anche l'aiuto alla guida da parte dell'elettronica. Si segnala, tra i vari sistemi acquistabili nei pacchetti – se non di serie, a seconda dell'equipaggiamento – il cruise control che fa frenare e ripartire l'auto da sola, mantenendo una velocità preimpostata e una distanza fissa dal veicolo che precede. Altro aiuto prezioso è il Traffic Jam Assistant, che autogestisce la guida in colonna fino a una velocità massima di 60 km/h intervenendo su sterzo e acceleratore.

QUANTO COSTA Mettete in conto circa 1.500 euro di sovrapprezzo rispetto a una X1. Già ordinabile in concessionaria, la BMW X2 ha esordito a partire da 44.100 per una 20d xDrive con motore 2.0 litri da 190 cv e trazione integrale, seguita a ruota dalla 25d xDrive (2.0 litri da 231 cv) a partire da 48.350 euro. Tutte e due abbinate al cambio automatico a 8 rapporti.

PROSSIMI ARRIVI Prezzi alti in attesa delle versioni più economiche. La X2 sDrive (trazione anteriore) con motore 1.5 a tre cilindri da 140 cv abbasserà il listino della BMW X2 fino a 33.500 euro. Ci vorranno invece circa 36.000 euro per una 18d sDrive e quasi 38.000 per una 18d xDrive con il quattro cilindri diesel da 150 cv. A questo prezzo, abbinate a un cambio manuale a 6 marce.