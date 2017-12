Autore:

Giulia Fermani

DONNE E MOTORI 2.0 Senza scadere in beceri maschilismi e dissertazioni di genere, è un fatto che quando si tratta di auto uomini e donne applicano, per natura, metodi differenti. Noi donne guardiamo all’auto - e scegliamo l’auto - con concretezza e in base a ciò che offre e a come va: se va bene o male, ancor prima che forte o piano, e ci domandiamo se sia maneggevole e facile da parcheggiare, piuttosto che interrogarci sui dati relativi allo 0-100 km/h e al numero di cavalli. Ebbene, quando mi è stato chiesto perché sceglierei una Peugeot 108 come compagna di tutti i giorni non ho un trovato un motivo per rispondere a questa domanda: ne ho trovati cinque. Dopo aver elencato le infinite possibilità di personalizzazione che offre la 108, dai colori per la carrozzeria fino ai cosiddetti Temi, e avervi parlato di connettività, abitabilità e di come si comporta su strada, eccoci arrivati alla fatidica domanda: quanto consuma?

I CONSUMI DI UN PIEDINO... PESANTE La gamma motori della Peugeot 108 comprende il 1.0 VTi 68, il 1.0 VTi 68 ETG5 e il PureTech 1.2 VTi 82, ossia quello che equipaggia la peugeottina che mi ha accompagnato per due intere settimane. Quando l'ho ritirata in concessionaria, la 108 aveva il serbatoio pieno e prima di dovermi fermare alla pompa di benzina sono riuscita a usarla - e dico usarla davvero, non da pilotessa della domenica all'Esselunga - per tutto il periodo di prova. In pratica ho fatto benzina solo per poterla riconsegnare così come l'ho ritirata. Questo uso prolungato mi ha permesso di farmi un'idea abbastanza precisa dei consumi della mia 108: a partire dai percorsi cittadini. Dopo qualche giorno di su e giù per le strade di Milano, il computer di bordo rivelava un interessante 7,2 l/100 km (vale a dire 13,8 km/l) che, considerata la capienza massima del serbatoio di 35 litri, significa poter percorrere circa 250 km in città. Il dato rientra perfettamente nella media del segmento e poco male se risulta leggermente più alto del valore dichiarato dalla Casa (5,4 l/100 km): la Peugeot 108 l'ha ottenuto nonostante il mio stile di guida non sia certo quello di un'anziana signora, ma piuttosto di una persona a cui piace mettere alla frusta l'auto per sentire le prestazioni del motore.

SCAPPO DALLA CITTA' Stando ai dati di omologazione, la Peugeottina dovrebbe bere pochissimo fuori città, con 4,3 l/ 100 km dichiarati nel ciclo misto e 3,7 l/100 km in extraurbano. Per verificare ho organizzato un aperitivo prenatalizio con le mie amiche del cuore sul lago di Como, con relativo scambio dei doni. Ho fatto tappa intermedia al centro commerciale di Arese, per una necessità dell'ultimo minuto, e ho così colto l'occasione per una prima verifica dei consumi in un improvvisato percorso misto, iniziato a Milano in corso Vercelli. Risultato: non appena sono stata costretta a mantenere un'andatura più regolare, con poche fermate e ripartenze, il computer di bordo mi ha premiata con un bel 5,2 l/100 km, nonostante stessi viaggiando appesantita da due mie amiche a bordo (sorry girls!). In autostrada la velocità è cresciuta e con essa i consumi, che dopo qualche chilometro si sono stabilizzati sui 5,8 l/100 km: sempre ad auto carica e con una strada che non è perfettamente in piano. Non male davvero.

UN TRISTE ADDIO Siamo arrivati all'epilogo che, come si sa, lascia spazio ai sentimentalismi. Quando ho riconsegnato in concessionaria la mia (si, ormai era la mia) Peugeot non vi nascondo che mi è dispiaciuto. Mi ha accompagnato per giorni nelle mie commissioni, ha assistito a pianti di amiche che ho raggiunto in piena notte dall'altra parte della città e alla risate dei giorni successivi. Sul display del suo sistema di infotainment ho letto messaggi importanti e ho ascoltato alcune delle mie canzoni preferite collegandomi con il sistema Mirror Link: non c’è stato un attimo in cui ho rimpianto il mio scooter o desiderato di viaggiare su un’auto più grande. La 108 ha tutto al posto giusto e lo spazio che serve per essere la compagna ideale nella vita cittadina. The End? Non ne sarei così sicura.